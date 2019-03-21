Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Hatlarına Paket Terfi İstasyonu

Kanalizasyon Hatlarına Paket Terfi İstasyonu

1 saat önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy Mahallelerinde 17 Milyon TL yatırımla döşediği 53 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatlarını tamamlamasının ardından paket terfi istasyonlarının montajına da başladı.

Kanalizasyon Hatlarına Paket Terfi İstasyonu, System.String[]
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy Mahallelerinde 17 Milyon TL yatırımla döşediği 53 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatlarını tamamlamasının ardından paket terfi istasyonlarının montajına da başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy mahallelerinde 17 Milyon TL yatırım ile 53 kilometre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi. Mahallelerden evsel nitelikli atıksuların daha sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için proje kapsamında yer alan 10 adet paket terfi istasyonunun da montajına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında evsel nitelikli atıksular mahallelerden daha sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "Yürüttüğümüz altyapı çalışmaları ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlıyoruz. Bu kapsamda Şehzadeler ilçemizde belde durumundan mahalleye dönüşen Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy'de kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Mahallelerimizi daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak ve evsel nitelikli atıksuların deşarjını sağlamak için paket terfi istasyonu montajlarına da başladık. Bu çalışma ile altyapımız daha güvenilir ve kontrol edilebilir hale gelecek" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

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