Kanalizasyon hatlarından çıkan çöpler muhtarları şaşkına çevirdi

Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de sahada mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, hatlardan çıkan çöpleri gösterdi. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen mahalle muhtarları da vatandaşlardan atık su giderlerini daha dikkatli kullanmaları noktasında uyarıda bulunacaklarını belirttiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il merkezinde başladığı ana kanalizasyon hatlarındaki temizlik çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Tevfikiye, Merkezefendi, Kuyualan ve Ayn-ı Ali mahallelerinde 2. etap kapsamında ana kanalizasyon hatları temizlendi. Hatlardan çıkan malzemeler, sahada mahalle muhtarlarına da gösterildi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen muhtarlar, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyaracaklarını söylediler. Sahada muhtarlar ile buluşan Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de mahalle muhtarlarına bilgilendirmede bulunarak, 'Kanalizasyon Çöplük Değildir' afişlerinden verdi.

"MASKİ'nin yaptığı bu çalışma gerçekten çok mükemmel oldu"

Tevfikiye Mahalle Muhtarı Afiz Çiçek, "MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kanalizasyon hatlarında yaptığı temizlik çalışması sonrasında hatlardan çıkanları kendi gözlerimizle gördük. Vatandaşlarımızın kanalizasyon hatlarını daha dikkatli kullanmaları gerekiyor. MASKİ'nin yaptığı bu çalışma gerçekten çok mükemmel oldu."

"MASKİ'ye yapmış olduğu çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum"

Merkezefendi Mahalle Muhtarı İbrahim Kaymak, "Büyükşehir Belediyemizin mahallemizde yapmış olduğu kanalizasyon ve rögar temizlemelerinde çıkan pislikleri gördük. Bunun sorumlusu da bizleriz. Sokaklara attığımız çöpler, evlerimizdeki giderlere attığımız çöp ve benzeri şeylerden dolayı kanalizasyonların tıkandığını gördük. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini yerlere atmaması, evlerindeki atık su giderlerini daha dikkatli kullanmaları. MASKİ'ye yapmış olduğu çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum"

"Duyarlı olalım, temiz tutalım"

Ayn-ı Ali Mahalle Muhtarı Enis Sağman, "Yapılan temizlik çalışmaları her zaman için güzel. Hatların tıkanmasına sebep olan bizleriz. Öncelikli olarak uyarımız vatandaşlarımıza. Buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bizler bozarız, bizler güzelleştiririz. Duyarlı olalım, temiz tutalım. Hep beraber güzel Manisa'mızda yaşayalım"