Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı - Son Dakika

Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. İşçi H.E.'nin yaklaşık 2 metrelik göçük altında kalması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.E., ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan Yassıbağ Mahalle Muhtarı Yusuf Toy, "Mahallemizde kanalizasyon çalışması esnasında işçi kardeşimiz toprak kayması sebebiyle göçük altında kalmıştır. İtfaiye ve sağlık ekipleri teknik çalışmalarıyla işçi kardeşimizi kurtardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 5 dakika içinde olay yerine geldiler. İşçi kardeşimizi göçük altından kurtardılar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.