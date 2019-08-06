Kanalizasyon hattına düşen koçu itfaiye kurtardı

Bolu
'da kanalizasyon hattına düşen koç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde bulunan arazilerde hayvanlarını otlatan İrfan Sarmaz, koyun sürüsü içinde bulunan bir koçun, kapağı olmayan rögardan kanalizasyona düştüğünü gördü.
Kanalizasyon hattına düşen koçu kendi imkanlarıyla çıkartamayan Sarmaz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon hattına düşen koçun hat içinde ilerlediğini belirleyerek bölgeye iş makinesi çağırdı.
Koçun kanalizasyon hattı içine bulunduğu alanı tespit eden ekipler, o bölgeyi iş makinesi ile kazarak, kanalizasyon borusunu kırdıktan sonra koçu kurtardı.
Ekiplerin çalışması sonucunda kurtarılan koç sahibine teslim edildi.