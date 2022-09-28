Kanalizasyon hattına düşen köpek, iş makinesi ile kurtarıldı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Sağlıklı Yaşam Park alanında kanalizasyon hattına düşen köpek, itfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) ekiplerince iş makinesi kullanılarak kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince ilçesindeki eski Askeri Hastanesi alanında yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Parkı'nda süren çalışmalar kapsamında bir kanalizasyon hattından köpek sesi gelmesi üzerine çalışmalar durduruldu. İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince kurtarma operasyonu yapıldı. İş makinesi ile kanalizasyonun üst bölümü iş kırıldıktan sonra düşen köpek kurtarıldı. Ekipler tarafından önce doyurulan köpek, daha sonra boş alana salındı.