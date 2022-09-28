Kanalizasyon hattına düşen köpek, iş makinesi ile kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanalizasyon hattına düşen köpek, iş makinesi ile kurtarıldı

28.09.2022 14:44

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Sağlıklı Yaşam Park alanında kanalizasyon hattına düşen köpek, itfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) ekiplerince iş makinesi kullanılarak kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Sağlıklı Yaşam Park alanında kanalizasyon hattına düşen köpek, itfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) ekiplerince iş makinesi kullanılarak kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince ilçesindeki eski Askeri Hastanesi alanında yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Parkı'nda süren çalışmalar kapsamında bir kanalizasyon hattından köpek sesi gelmesi üzerine çalışmalar durduruldu. İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince kurtarma operasyonu yapıldı. İş makinesi ile kanalizasyonun üst bölümü iş kırıldıktan sonra düşen köpek kurtarıldı. Ekipler tarafından önce doyurulan köpek, daha sonra boş alana salındı.


YORUMLAR
500
Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Son dakika haberi... YURTTA ÇIKAN YANGINDA 11 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ Son dakika haberi... YURTTA ÇIKAN YANGINDA 11 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalizasyon hattına düşen köpek, iş makinesi ile kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:36 Yunan medyasına konuşan teröristbaşı Fethullah Gülen'den Türk halkı hakkında hadsiz ifadeler: Sarhoş gibi davranıyorlar
20:23 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
20:14 Bekarlığa veda partisi yapan Türk asıllı gelinin 1.3 milyon değerindeki eşyaları çalındı
19:58 Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısında büyük artış! Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar sürüyor
19:30 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek parası duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
18:26 ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 20:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kanalizasyon hattına düşen köpek, iş makinesi ile kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement