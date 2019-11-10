Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı
Son Dakika Güncel Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı

Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı

7 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, kanalizasyon hattından bakım ve onarım çalışmaları sırasında, 'kunduz' olarak bilinen, 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, kanalizasyon hattından bakım ve onarım çalışmaları sırasında, 'kunduz' olarak bilinen, 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki kanalizasyon hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Akhisar'a bağlı Göcek Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında çalışma gerçekleştirdi. Bakım ve onarım çalışması sırasında, hattan 10 metre uzunluğunda olan ve halk arasında 'kunduz' diye bilinen ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün neden olduğu tıkanıklık, MASKİ ekiplerinin müdahalesiyle giderildi. Göcek Mahallesi'nin muhtarı Erol Kayan, "Kanalizasyon hattımızdaki tıkanıklık sorun olmaya başlamıştı. MASKİ ekiplerimize bildirdik. Hemen gelip, incelediler. Hızlı bir şekilde bakım onarım çalışması yaptılar. Hattan çıkan ve tıkanıklığa yol açan 10 metrelik ağaç kökü ekipleri ve mahalle halkını şaşırttı" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Göcek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:35:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]