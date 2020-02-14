Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da farklı noktalarda bulunan yağmur suyu ve kanalizasyon suyu demir ızgaraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

Samsun'da farklı noktalarda bulunan yağmur suyu ve kanalizasyon suyu demir ızgaraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin birçok farklı noktalarda ve farklı tarihlerde toplamda 24 kanalizasyon ızgara demiri, 2 adet demir kapak ve 11 adet pink baca kapağı hırsızlığı yaşanması sonrası Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili T.K. ve S.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen T.K. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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