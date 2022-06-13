Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü

AKSARAY'da arkadaşıyla oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen zihinsel engelli Seyit Bozlak (11), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Seyit Bozlak, arkadaşlarıyla birlikte kanalizasyon kanalının kenarında oynarken, dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden arkadaşları Seyit Bozlak'ın annesi Deniz ve babası Mehmet Ali Bozlak'a haber verdi. Ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda yaptığı aramada Bozlak'ın cansız bedenine ulaştı. Seyit Bozlak'ın cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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