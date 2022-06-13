Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü

13.06.2022 20:37
Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü

AKSARAY'da arkadaşıyla oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen zihinsel engelli Seyit Bozlak (11), yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da arkadaşıyla oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen zihinsel engelli Seyit Bozlak (11), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Seyit Bozlak, arkadaşlarıyla birlikte kanalizasyon kanalının kenarında oynarken, dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden arkadaşları Seyit Bozlak'ın annesi Deniz ve babası Mehmet Ali Bozlak'a haber verdi. Ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda yaptığı aramada Bozlak'ın cansız bedenine ulaştı. Seyit Bozlak'ın cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü
Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü
Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü
Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Eşmekaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 Merkez Bankası, Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü
20:21 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 20:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement