Olay, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Seyit Bozlak, arkadaşlarıyla birlikte kanalizasyon kanalının kenarında oynarken, dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden arkadaşları Seyit Bozlak'ın annesi Deniz ve babası Mehmet Ali Bozlak'a haber verdi. Ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda yaptığı aramada Bozlak'ın cansız bedenine ulaştı. Seyit Bozlak'ın cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Eşmekaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü - Son Dakika

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