KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI

28.03.2022 19:43

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında kazdıkları 2 metre derinliğindeki kanalda toprak kayması sonucu yarı beline kadar göçük altında kalan işçiler Muammer Aşık (50) ve Mahmut Gülmez (35), yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında kazdıkları 2 metre derinliğindeki kanalda toprak kayması sonucu yarı beline kadar göçük altında kalan işçiler Muammer Aşık (50) ve Mahmut Gülmez (35), yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MASKİ) ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde, bir süre önce kanalizasyon alt yapısı için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kazılan 2 metre derinliğindeki kanallardan birinde saat 18.00 sıralarında, toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kanalın içinde çalışan işçilerden Muammer Aşık ve Mahmut Gülmez, yarı beline kadar toprak altında kaldı. Diğer işçiler bir yandan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da durum 112 Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle iki işçi, bulundukları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki işçi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI
KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI
KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI

YORUMLAR
500
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın Altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı Altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:10:56. #1.13#
SON DAKİKA: KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement