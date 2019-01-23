Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Kazısı Sırasından Binlerce Yıllık Tarih Ortaya Çıktı

Kanalizasyon Kazısı Sırasından Binlerce Yıllık Tarih Ortaya Çıktı

1 saat önce

Kanalizasyon kazısı sırasından binlerce yıllık tarih ortaya çıktıAYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir mahallede devam eden alt yapı çalışmaları kepçenin oda mezar olduğu tahmin edilen yapıya takılması sonucu durdu.

Kanalizasyon kazısı sırasından binlerce yıllık tarih ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir mahallede devam eden alt yapı çalışmaları kepçenin oda mezar olduğu tahmin edilen yapıya takılması sonucu durdu. Kazılan alan kapatılırken yetkililer tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi. UNESCO Dünya Kalıcı Mirası listesine alınan Afrodisias Antik Kentini de sınırları içerisinde bulunduran Geyre Mahallesinde başlayan kanalizasyon kazıları tarihe takıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bir süre önce başlatılan kanalizasyon çalışmaları sebebiyle büz yerleştirme çalışması sırasında kazılan alanda oda mezar olduğu tahmin edilen bir yapıya denk gelindi. Yapının tarihsel niteliği olup olmadığu konusunda kesin bir açıklama yapılmzken kazılan alan tedbir amacıyla kapatıldı ve sokakta çalışmalar durduruldu. Dünya Kalıcı Mirası listesine giren Afrodisias'ı da sınırları içerisinde bulunduran Geyre Mahallesinde uzun yıllardır koruma kurulu kararı sebebiyle alt yapı çalışması yapılamıyordu. Anıtlar kurulunun izni ile başlatılan çalışmalar önceki gün yaşanan gelişme sebebiyle bu sokakta durduruldu. Önümüzdeki günlerde yetkililerin gelerek oda mezar olduğu tahmin edilen yapıyı incelemeye gelecekleri öğrenildi. Bilindiği gibi şu an Afrodisias Antik Kentini bulunduğu alanda yaşayan Geyre köylüleri buranın koruma altına alınması sonucu şu an kurulu bulundukları mahalleye yerleşmişlerdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, Yerel
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