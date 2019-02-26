Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Kazısında Çıkan Yılanı, Fare Deliğine Bıraktılar

Kanalizasyon Kazısında Çıkan Yılanı, Fare Deliğine Bıraktılar

12 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesindeki iki gün önce bir işyerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak altından yılan çıktı.

Kanalizasyon Kazısında Çıkan Yılanı, Fare Deliğine Bıraktılar, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesindeki iki gün önce bir işyerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak altından yılan çıktı. Yılan bir çuval içerisine konularak Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği yöneticileri Murat Uludağ ve Serdal Alıcı'ya getirildi. Dernek üyeleri, yılanı, bir araziye götürüp fare deliğine sokmak istedi. Ancak yılan ilk seferinde fare deliğine girmedi. Daha sonra başka bir fare deliğine götürülen yılan burdaki deliğe girerek gözden kayboldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yılanın fare deliğine bırakılarak gözden kaybolması ile Murat Uludağ ve Serdal Alıcı'ın bu işten duydukları memnuniyet dile getiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:57 Kaynak: DHA

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