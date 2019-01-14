Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Kazısında Toprak Altında Kalan İşçi Öldü

Kanalizasyon Kazısında Toprak Altında Kalan İşçi Öldü

33 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kalan işçi Mahsum Cebe (22) yaşamını yitirdi.

Kanalizasyon Kazısında Toprak Altında Kalan İşçi Öldü, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kalan işçi Mahsum Cebe (22) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Gırnavaz Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında kazılan kanalizasyon borusunun döşeneceği hendekte toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hendekte bulunan işçilerden Mahsum Cebe, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince toprak yığınından kurtarılan Cebe, sağlık görevlileri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebe'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, ceset otopsi için morga kaldırıldı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:45 Kaynak: DHA

Nusaybin, Mardin, İşçi, Güncel
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