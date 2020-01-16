Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra salıverildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, 5 metre derinliğindeki kuyuya halatla inerek, kediyi çıkardı.

Marul mevkisindeki inşaatta çalışan işçiler, kanalizasyon kuyusunda bir kedinin mahsur kaldığını yetkililere bildirdi.

Aksaray 'ın Sultanhanı ilçesinde, 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri kurtardı.

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