Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Marul mevkisindeki inşaatta çalışan işçiler, kanalizasyon kuyusunda bir kedinin mahsur kaldığını yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, 5 metre derinliğindeki kuyuya halatla inerek, kediyi çıkardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra salıverildi.

Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Sultanhanı, Aksaray, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]