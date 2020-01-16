Kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

6 saat önce

Aksaray'da 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı.

Kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Aksaray'da 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı.


Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Marul mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçiler kanalizasyon kuyusunda bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. İşçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyuya halatla inerek kediyi fileyle çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra özgürlüğüne kavuştu. - AKSARAY

Sultanhanı, Aksaray, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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