Kanalizasyon logarında mahsur kalan küçük yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Kanalizasyon logarında mahsur kalan küçük yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

31.12.2020 13:09
Kanalizasyon logarında mahsur kalan küçük yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kanalizasyon logarında mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kanalizasyon logarında mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Şuhut Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kanalizasyon logarının içinde mahsur kalan küçük yavru köpeği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumu öğrenen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek hassas bir çalışmanın neticesinde küçük yavru köpeği yarım saatlik bir süre içerisinde kanalizasyon logarından sağlıklı olarak çıkardı. - AFYONKARAHİSAR

Kanalizasyon logarında mahsur kalan küçük yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Kanalizasyon logarında mahsur kalan küçük yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Kanalizasyon logarında mahsur kalan küçük yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Karahisar, Organize, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kanalizasyon logarında mahsur kalan küçük yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika


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