KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

25.07.2022 22:45

AKSARAY'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AKSARAY'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Kanalizasyon rögarından gelen kedi sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, halatta yaklaşık 6 metre derinliğinde rögara indi. Ardından kediyi rögardan çıkardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi barınağa bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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