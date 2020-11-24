Kanalizasyon sızıntısı mahallelinin tepkisine neden oldu - Son Dakika

Kanalizasyon sızıntısı mahallelinin tepkisine neden oldu
24.11.2020 15:31
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kanalizasyondan sızan atık mahalleyi etkisi altına aldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kanalizasyondan sızan atık mahalleyi etkisi altına aldı.
İlçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar Köyünde kanalizasyon sızıntısı mahallelinin tepkisine neden oldu. Edinilen bilgileye göre Cıvaklar mahallesinde kanalizasyon borularının sızdırması ile lağım kokusundan mahalleye girilmez hale geldi. Mahalle sakinleri uzun süredir kanalizasyon atığının dışarı aktığını, kokudan duramadıklarını ve arazinin etrafında hayvanların otladıklarını söylediler. Yetkililere seslenen mahalle sakinleri bu kokudan bir an önce kurtarılarak, mahalleye hijyen temizliği yapılmasını istediler. - ZONGULDAK
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