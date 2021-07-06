Üye Girişi
Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

06.07.2021 23:55

- Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı Zeytinburnu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptığı sokakta içme suyu borusu patladı.

- Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptığı sokakta içme suyu borusu patladı. Su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 15. Sokakta iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı. Boruların patlaması nedeniyle sokağın suyla dolması ve yolda oluşan çukurlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintisinin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Duruma isyan eden vatandaşlar, otomobili çukurdan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Çukurda kalan otomobil ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Patlayan boru ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında onarıldı.

(FT-CS-HK-BA-Y)

Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı
Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı
Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı
Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu 23:33 Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Kırmızı mayolu pozuna 22:44 Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 22:22 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil 21:21 Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır 18:16 Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor         
00:13
Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti         
23:21
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı         
22:33
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı         
21:56
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor         
18:23
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi         
11:19
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 07:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement