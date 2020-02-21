Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı-1 - Son Dakika

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Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı-1
7 saat önce
SAKARYA'da, kanalizasyon hattına bir vidanjör kimyasal atık boşalttı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:16 Kaynak: DHA
SAKARYA'da, kanalizasyon hattına bir vidanjör kimyasal atık boşalttı. Kimyasal atığın kokusu şehir merkezini sararken, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı.
Erenler ve Adapazarı'nın bazı bölgelerinde tuvaletlerden yayılan kötü koku nedeniyle AFAD ile Sakaryu Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri alarma geçti. Kanalizasyon hattının geçtiği bölgede bulunan bir özel okul, koku nedeniyle eğitime ara verdi.
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