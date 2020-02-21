Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2) - Son Dakika

Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2)

6 saat önce

VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.

Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2), System.String[]

VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:43 Kaynak: DHA
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