Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2) - Son Dakika

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Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2)
6 saat önce
VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:43 Kaynak: DHA
VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.
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