Son Dakika Haberleri: Kanalizasyona Düşen Köpek Yavrularını Afad Kurtardı

Kanalizasyona Düşen Köpek Yavrularını Afad Kurtardı

1 saat önce

Adana'da, kanalizasyon çukuruna düşen iki köpek yavrusu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kanalizasyona Düşen Köpek Yavrularını Afad Kurtardı, System.String[]
Adana'da, kanalizasyon çukuruna düşen iki köpek yavrusu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde kanalizasyon çukurundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine çağrılan Adana AFAD ekipleri, iki köpek yavrusunu kanalizasyon çukurundan çıkardı.

Yavrular, daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, AFAD, Güncel
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