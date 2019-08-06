Son Dakika Haberleri: Kanalizasyona düşen koyun ve keçi kurtarıldı
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Kanalizasyona düşen koyun ve keçi kurtarıldı

1 saat önce

BOLU'da, çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşen 2 küçükbaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanalizasyona düşen koyun ve keçi kurtarıldı, System.String[]
BOLU'da, çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşen 2 küçükbaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aktaş Mahallesi Karaman Sokak'ta İrfan Sapmaz'a ait 1 keçi ve 1 koyun boş arazide otladıkları sırada, hırsızlar tarafından çalınan rögar kapağından kanalizasyona düştü. Hayvanlar akıntıyla birlikte yaklaşık 25 metre sürüklendi. Hayvanlarının kanalizasyona düştüğünü fark eden İrfan Sapmaz, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanları düştükleri yerden çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kepçe ile gelen belediye ekipleri, kazı işlemi yaptıktan sonra kanalizasyon borusunu kırdı. Kanalizasyona düşen keçi ve koyun, borunun kırılan yerinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.


İtfaiye, Karaman, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:08 Kaynak: DHA
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