Son Dakika Haberleri: Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu!
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Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu!

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesindeki semt pazarına atık meyve ve sebzeleri toplamak için ailesiyle gelen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düştü. Küçük çocuğun cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanalizasyon suyunun aktığı Hatip Çayı'nda bulundu.

Suriye, Ankara, Anne, 3. Sayfa

Ankara'nın Mamak ilçesindeki semt pazarında kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nda meydana geldi. Alışverişe çıkan Suriyeli Hayat ve Hasan Alşeyhhüseyin çiftinin yanlarındaki oğulları Salih, pazar yerinde kayboldu. Çift, çocuklarını aradı, ancak bir sonuç alamadı. Çocuklarının üstü açık olan kanalizasyon çukuruna düşebileceğini düşünen Alşeyhhüseyin çifti, polise haber verdi. İhbar üzerine pazar yerine itfaiye, sağlık, polis ve ASKİ ekipleri sevk edildi.

Merdivenle kanalizasyona giren itfaiye ekipleri, çukurda arama yaptı. ASKİ çalışanları da kanalizasyonun diğer çıkışlarını kontrol etti. Salih'in korkarak bir yerlere saklanma ihtimaline karşı, anne ve babası civarda megafonla çocuklarına seslendi. Ancak Salih bulunamadı.

ANNE-BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine Ankara Emniyeti Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Dalgıç polisler, Hatip Çayı'nda kanalizasyon suyunun döküldüğü noktaya dalarak arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren aramanın sonunda, minik Salih'in, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan baba Hasan Alşeyhhüseyin, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, Salih Alşeyhhüseyin'in kriz geçiren anne ve babasını ambulansa alarak müdahalede bulundu. 5 kardeşin en küçüğü olan Salih Alşeyhhüseyin'in cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu!
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:19 Kaynak: DHA
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