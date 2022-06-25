Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

Olay, saat 16.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'ndeki kanalizasyon çalışmasında meydana geldi. Mehmet Maral, kanalizasyondayken, kum yığını üzerine çöktü. Altında kalan Maral'a ilk önce iş arkadaşları yardım etmek istedi ancak başaramadı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Maral'ı kurtarmak için yaklaşık 1 saat çalıştı. Maral'ın cansız bedenine ulaşılırken, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Mehmet Maral, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

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