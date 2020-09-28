Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar - Son Dakika

Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

İzmir'in Urla ilçesinin kanalizasyon sistemi olmayan Özbek Mahallesi sakinleri, sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamıyor, kapı pencere açamıyor. Mahalle sakinleri gün boyu ellerinde elektrikli raketler ile sinek avına çıkmak zorunda kalıyorlar.

Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinin Özbek Mahallesinde kanalizasyon sistemi olmaması mahalle sakinlerini çileden çıkardı, sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamayıp, kapı pencere açamayan vatandaşlar, gün boyu elektrikli raketlerle sinek avlamak zorunda kaldıklarını belirtip, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istiyorlar.

BAŞKANI TENİS OYNAMAYA DAVET ETTİLER

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadaki Urla'yı ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafının altına, "Biz, bu sporda kendimizi geliştirdik" diyerek, esprili bir yorumda bulunarak, eleştirdiği Başkan Soyer'i tenis oynamaya davet etti.

VATANDAŞLARIN CİLTLERİNE ZARAR VERİYORLAR

Urla'nın kanalizasyon sistemi olmayan Özbek Mahallesi sakinleri, sineklerden rahatsız. Sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamayan, kapı pencere açamayan mahalle sakinleri, geceleri rahat bir uyku uyuyamadıklarını belirtip, gün boyu elektrikli raketleriyle sinek avlamak zorunda kalıyor. Sineklerin ısırması nedeniyle ciltlerinin kızarıp, kabardığına dikkati çeken mahalle sakinleri soruna bir an önce kalıcı çözüm bulunması istedi.

"SİNEKLER YÜZÜNDE DIŞARIDA OTURAMIYORUZ"

Mahallede kanalizasyon altyapısının bulunmamasına tepki gösteren Hüseyin Türkmen, "Kanalizasyon olmadığı için de mahallemizde çok fazla sinek var. Bu sinekler gerçekten çok fazla, haddinden fazla. İnanın, sinekler yüzünden dışarıda oturamıyoruz. Kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Elektrikli raketlerimizle sinekleri öldürüyoruz ama yine de baş edemiyoruz. Antik dönemlerde Mısır'da bile kanalizasyon altyapısı kullanılmasına rağmen bizim İzmir'de 2020 yılında kanalizasyon sistemimiz yok. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Urla'ya ziyarete geldiğini gördüm. Ben de onun sosyal medyadaki ziyaret resminin altına 'Biz, raketlerle kendimizi çok geliştirdik, gelin tenis oynayalım' paylaşımında bulunup, kendisini kibarca davet ettim. Lütfen Özbek'e gelip, halimizi görsün" dedi.

"İLAÇMA DEĞİL KESİN ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Kanalizasyonun olmamasının başka sıkıntıları da beraberinde getirdiğini söyleyen Türkmen, "Atık sular etrafı kirletiyor, kötü kokuya neden oluyor. Bunun dışında, altyapı olmamasına rağmen atık su bedeli ödüyoruz. Bu konularla ilgili şikayetlerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca yazdık. Geri dönüşler yaptılar ama herkes topu birbirine atmaya başladı. Bir an önce mahallemize kanalizasyon altyapısının yapılmasını istiyoruz. Burası 33 yıl önce ilk yerleşimlere başlamış bir yer. Bugün artık burada yerleşik yaşayanlar var. Burada çocuklarımız yetişiyor. Belediyeler, durmadan ilaçlama yapıp, bizi zehirlemesinler. Biz, kanalizasyon, kesin çözüm istiyoruz" diye konuştu.

YAZ GELSİN İSTEMİYORUZ, UZUN KOLLULARLA OTURUYORUZ

Yaklaşık 30 yıldır Özbek Mahallesi'nde yaşayan Arslan Öcek, "Bu mahallede en eskilerden biriyim. Yazı çok seviyoruz ama adeta yaz gelsin istemiyoruz. Sivrisinek ve diğer haşereler bizim için büyük bir problem oldu. Uykumuz uyku değil, uyuyamıyoruz. Elimizde raketlerle sürekli sinek avındayız. Sinekleri kovmak için vücudumuza sürdüğümüz kimyasallar da bizi rahatsız ediyor. Yaz sıcağında uzun kollu ve eşofman tarzı giysilerle oturmak zorunda kalıyoruz. Elektrikli raketlerle sinek avlıyoruz. Bu raketlerin elektrikle öldürdüğü sinekler acayip bir koku yayıyor. Bundan hemen hemen herkeste var. Elimizden düşmüyor. Bir an evvel kanalizasyon sistemine geçilmesi en doğal çözüm" dedi.

"ÇOK SEVEREK ALDIĞIMIZ EVDE HUZURLU GÜNLER GEÇİRMİYORUZ"

Yaklaşık 4,5 yıldır Özbek Mahallesi'nde yaşayan Deniz Koçan da "Çok severek aldığımız bu evde maalesef huzurlu günler geçiremiyoruz. Sorunumuz sivrisinek ve kanalizasyon. 2,5 buçuk yaşında bir oğlum var, kızamık geçirmiş gibi her yerinde sivrisinek ısırıkları mevcut. Yanımızda elektrikli raketlerle yatıyoruz. Bu raketler her an benim elimin altında. Bir sinek vızıltısı duyduğum anda kovalamaca oynamaya başlıyoruz. Bitmiyor, doğru düzgün ilaçlama bile yapılmıyor. İzmir'e yakışan bir şey değil bu" dedi.

BU REZİLLİĞİ ÇEKE ÇEKE CANIMIZ ÇIKTI"

Vatandaşlardan Kemal Şahin de "Elektrikli raketlerimiz elimizde. 20 senedir bu sinek sorunundan dertliyiz. Yaz, kış burada yaşıyorum. Bu rezilliği çeke çeke artık canımız çıktı. Raketim elimde, evin içinde ve dışarıda sinek kovalıyoruz. Balkonda bile oturamıyoruz. Vidanjör geliyor, belediyeye atık parası da ödüyoruz. Katı atık parasını da ödüyoruz ama yine de bu rezilliği çekiyoruz. Bunun bir çaresi nasıl bulunacak bilmiyorum. Ayda yılda bir gelip, foseptiğe ilaç sıkıp, gidiyorlar" dedi.

Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

Türkmen, Özbek, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar - Son Dakika

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