Kanalizasyonun Etrafındaki Toprak Çöktü, Otomobil Çukura Düştü
1 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yağmur suyunun kapladığı çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, yağmur suyunun kapladığı çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.
Olay akşam saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Cihat Aslan idaresindeki 41 FP 186 plakalı otomobil, alt yapı çalışması yapılan sokağa girdi. Yağmur yağışı nedeniyle kanalizasyonun etrafındaki toprak çökerek suyla kaplandı. Üzeri yağmur suyu ile kaplanan çüküra düşen otomobilin sağ tekeri parçalanırken, alt kısmı da hasar gördü. Otomobil çukurdan çıkarılırken, trafik ekibi tutanak tuttu. Cihat Aslan sorumluların hasarını karşılamasını talep etti.
- Körfezkocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:31 Kaynak: DHA
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı