Son Dakika Haberleri: Kanallar temizleniyor
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Kanallar temizleniyor

4 saat önce

Mogan ve Eymir göllerini birleştiren kanal ile Sukesen Kanalı temizleniyor.

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Mogan ve Eymir göllerinin korunmasını amacıyla Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışmalarına başlandı.

Gölbaşı'nın içinden geçen dere ve kanallarda ortaya çıkan kötü görüntünün yanı sıra çevre sağlığını tehdit eden kirliliğin de ortadan kaldırılmasını amaçlayan çalışmalarda 'Bobcat' adlı iş makinesinin de kullanıldığını belirten yetkililer, ilçemizin daha temiz bir çevre ile hem kent içinde yaşayan vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen konuklarına 'merhaba' diyeceğini ifade ettiler.

TEMİZLİK BİREYSEL OLDUĞU KADAR DA TOPLUMSAL

Kanalların temizlenmesi ile ilgili olarak, temizliğin bireysel olduğu kadar toplumsal bir gereklilik olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: "Gerek Mogan ve Eymir göllerimizi korumak, gerekse yaz aylarında oluşacak kötü kokuları ve görüntü kirliliğini engellemek için kanal ve derelerimizde yaptığımız temizleme çalışmaları periyodik olarak devam edecek" derken, vatandaşların da çevre temizliği konusunda bilinçli ve duyarlı davranarak kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:53 Kaynak: Bültenler
Gölbaşı Belediyesi, Eymir, Güncel
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