Son Dakika Haberleri: Kanar'ın makam kapısı şeffaf
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Kanar'ın makam kapısı şeffaf

10 dakika önce

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinliyor.

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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinliyor.

Başkan Kanar programlarının yoğun geçmesine rağmen vatandaşların meselelerini dinlerken, öte yandan da STK temsilcilerini ve vatandaşları makamında ağırlamayı sürdürüyor. Kanar, mazbatasını alıp göreve başladığı 18 Nisan tarihinden bugüne kadar yaklaşık 6 bin vatandaşla görüştü. Ayda yaklaşık iki bin vatandaşla görüşen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşları randevu talep etmeksizin kabul edip dertlerini dinliyor. Yoğun programlarının yanı sıra zamanının büyük çoğunluğunu vatandaşlara ayıran Başkan Kanar, talepleri dinleyip not alarak anında ilgili birimlere ulaşmasını sağlıyor.

Sembolik olarak görünüşte bir kapının olduğunu, ama her zaman açık olduğunu anlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşlarla randevusuz görüşüp sıkıntılarını anında çözüme kavuşturuyor.

Bir gün değil her gün halk günü

Geçtiğimiz dönemde belediyenin halk günü olduğunu ifade eden Başkan Kanar, bu anlayışın vatandaşa haksızlık olduğunu belirterek, bir gün değil her gün halk günü olduğunu dile getirdi.

Bütün birimlerin 24 saat esasına göre vatandaşların hizmetinde olduğunu söyleyen Başkan Kanar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kapımızı çalan bütün vatandaşlarımızın tek tek önerilerini dinleyip varsa sorunlarını çözüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kanar, "Seçim sürecinde her yerde üstüne basa basa söylediğimiz halk meclisini en kısa süre de kurup, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş işbirliği ile ilçemizi daha ileriye taşıyarak adına yaraşır bir şekilde birlik beraberlik içerisinde yöneteceğiz." dedi.

Yararlı projelerin yanındayız

İlçenin istihdam konularına yoğunlaşarak yeni iş alanları açılmasında büyük çaba sarf edeceklerini aktaran Başkan Kanar, "Sunulan yararlı projelerin değerlendirilerek, tarım alanlarının da korunarak turizm ve sanayileşme anlamında yatırım için kim geliyorsa gelsin, belediye olarak destek olacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA
Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:39 Kaynak: İHA
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