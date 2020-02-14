Kanar: "Mustafakemalpaşa Bursa'mızın yükselen değeri olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanar: 'Mustafakemalpaşa Bursa'mızın yükselen değeri olacak' - Son Dakika

Kanar: "Mustafakemalpaşa Bursa'mızın yükselen değeri olacak"

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 131 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, "Sizden gelen her talep vatandaşımızın beklentisidir.

Kanar:

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 131 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, "Sizden gelen her talep vatandaşımızın beklentisidir. Her muhtar bir başkan yardımcısı, her muhtarlık başkanlık makamıdır. Millete hizmet için söylediğiniz her şeyi talimat kabul ediyorum" dedi.


Belediyeye ait Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezinde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve 131 mahalle muhtarı ile gerçekleşen buluşmasında hizmet kalitesini yükseltmek için 7 gün 24 saat birlikte hareket etme kararı alındı. 10 ay gibi kısa sürede yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda muhtarların beklentileri de öncelik sırasına göre rapor haline getirildi.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, henüz bir yıl dolmadan önemli işlere imza attıklarını belirterek, 50 yıllık meseleleri hallettiklerini, bunda muhtarlarında önemli bir payı olduğunu söyledi.


Başkan Mehmet Kanar, "Belediye olarak ilçemizi daha yaşanabilir kılmak maksadıyla alt yapı, eğitim, sanat, spor, kültür ve istihdama yönelik pek çok alanda atılımlar yapıyoruz, sizlere beklentilerinizin ötesinde bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bugüne dek yaptığımız faaliyetler, bundan sonra da artarak devam edecektir. Bunun en büyük ispatı 2 Nisanda ihalesini gerçekleştireceğimiz içme suyu ihalesidir. Haziran ayından sonra da asbestli borulardan su içmeyeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.


İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaların da bu dönemde artarak sürdüğünü belirten Başkan Kanar, Aşevi, Gıda Bankası, Giysi Bankası ve Barınma Evi'nde önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını belirterek, taziye evini de vatandaşların hizmetine sunduklarını açıkladı.


"10 ay gibi kısa bir sürede söz verdiğim en önemli projeleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum" diyen Başkan Mehmet Kanar, "İşte bunlar hizmet anlayışımızdaki samimiyet ve azmimizin en belirgin göstergelerindendir. İnanıyoruz ki, sizlerin de güven ve desteğiyle Mustafakemalpaşa Bursa'nın yükselen değeri olacak, Mustafakemalpaşa'da refah seviyesini çok daha yükseklere taşıyacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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