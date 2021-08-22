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Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

22.08.2021 23:37

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar oyuna hükmeden sarı-lacivertliler aradığı golü 89. dakikada Miha Zajc'la bulurken 90+2. dakikada Valencia skoru tayin etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

VALENCIA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-lacivertliler karşılaşmanın 89. dakikasında Miha Zajc ve 90+2. dakikada Valencia'yla bulduğu golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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