Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

VALENCIA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-lacivertliler karşılaşmanın 89. dakikasında Miha Zajc ve 90+2. dakikada Valencia'yla bulduğu golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.