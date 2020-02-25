Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit... - Son Dakika

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit...

6 saat önce

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı.

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit..., System.String[]

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı. Otelde yaklaşık bin turist bulunduğu belirtildi. - KANARYA ADALARI

Kanarya Adaları, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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