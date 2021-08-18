Üye Girişi
Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti

18.08.2021 18:52
Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti, System.String[]

Birleşmiş Milletler, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki motor arızası sebebiyle denizde yaklaşık iki hafta boyunca susuz ve gıdasız kalan 47 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta 3'ü çocuk 54 kişiyi taşıyan bir teknenin Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından hareket ettiği aktarıldı.

AÇ VE SUSUZ KALDILAR

Açıklamada, Kanarya Adaları'na gitmekte olan teknede, denizde 2 gün seyrettikten sonra motor arızası meydana geldiği ve yolcuların yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan mahsur kaldığı kaydedildi.

SADECE 7 KİŞİ HAYATTA KALDI

Teknenin, 16 Ağustos'ta Moritanya sahil güvenliği tarafından bulunduğunda sadece 7 kişinin hayatta olduğu belirtilen açıklamada, 47 yolcunun ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.

8 AYDA 350'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, durumu ağır olan 4 kişinin Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

10 gün önce aynı rotada 40 kişinin daha hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, "Kanarya Adaları'na giden gemilerin sayısı arttıkça, ölümlerin sayısı da artıyor. Bu yılın ocak ayı itibarıyla 350'den fazla insan öldü, 8 binden fazla mülteci ve göçmen bu deniz yolunu kullanarak İspanya'ya ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler, Kanarya Adaları, Kuzey Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu 18:28 Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu Mehmet Ceyhan'dan kendisine 18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için 17:59 Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor 17:27 Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi 17:25 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu 16:42 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı 16:30 Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
18:52 Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti
18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın
18:03 Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
17:58 Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti
17:50 Taliban'ın bayrak inadı! Afganistan Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar
17:45 Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı
17:41 Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
Fatih Terim'den basın toplantısında Marcao yorumu: Bir hata yaptı cezasını çekiyor Fatih Terim'den basın toplantısında Marcao yorumu: Bir hata yaptı cezasını çekiyor         
19:02
Ali Babacan'ın Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt: Hayret ve şaşkınlıkla izledim         
18:25
Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı         
18:03
Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı         
17:42
AP Başkanı Sassoli AP Başkanı Sassoli "Taliban intikam alabilir" diyerek derhal yapılması gerekenleri anlattı: Afganlar, Avrupa ülkelerine eşit dağıtılsın         
17:27
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti         
17:20
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı         
16:53
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti         
16:40
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş         
14:37
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı         
14:31
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 19:26:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement