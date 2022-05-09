Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti

09.05.2022 09:46
Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın Atlantik kıyısında bulunan Abu Khatar kentinin güneyinde göçmenleri taşıyan bir tekne, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalıştığı sırada battı. Yaşanan olayda en az 44 göçmen hayatını kaybetti.

Fas'ın güneyinde İspanya'ya gitmek için yola çıkan göçmen teknesi battı. Kazanın ardından Caminando Fronteras Göçmenleri Savunma Grubu Sözcüsü Helena Maleno yaptığı açıklamasında, kazada 12 kişinin kurtulduğunu ve tutuklandığını, 7 kişinin de cesedine ulaşıldığını söyledi.

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maleno, kazada hayatını kaybeden 44 kişinin cesetlerinin ise hala denizde olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti. Geçtiğimiz Mart ayında da Fas'ın güneyindeki Atlantik şehri Tarfaya kıyısındaki benzer bir olayda aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu 40'tan fazla göçmen hayatını kaybetmişti

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İspanya, Göçmen, Fas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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