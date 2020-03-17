Kanarya Adaları'nda karantinaya uymayıp havuza giren kadına gözaltı - Son Dakika

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki otelde tatil yapan İngiliz kadın, koronavirüs karantinası kuralına uymayıp, havuza girdi. Suya atlayan polis, kadını havuzdan çıkarıp gözaltına aldı.

İspanya'nın tatil merkezi olan Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'nda karantina kurallarına uymayan İngiliz kadın havuza girdi. Yetkililerin defalarca uyarmasına rağmen kadın havuzdan çıkmayınca olay yerine polisler sevk edildi. Polislerden biri, kıyafetlerini çıkararak havuza girdi. Sudaki kadını alan polis, havuzdan çıkardı. İsmi açıklanmayan kadın, havuz kenarındaki polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Havuzda yüzen kadının görüntüsü

Havuza giren polisin görüntüsü

Havuzdan zorla çıkartılan kadının görüntüsü