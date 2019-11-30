Son Dakika Haberleri: Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti
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Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti

6 saat önce

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.

Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti, System.String[]

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.


20 kadar göçmen cuma günü küçük ve dayanıksız bir tekneyle Kanarya Adaları'ndaki Aguila plajına yanaştı. Zorlu yolculuğun ardından çoğu bitkin ve korkmuş halde göçmenlere acil durum ekipleri müdahale etti.

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Kanarya Adaları, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:58 
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