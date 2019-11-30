Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.



20 kadar göçmen cuma günü küçük ve dayanıksız bir tekneyle Kanarya Adaları'ndaki Aguila plajına yanaştı. Zorlu yolculuğun ardından çoğu bitkin ve korkmuş halde göçmenlere acil durum ekipleri müdahale etti.