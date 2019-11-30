Son Dakika › Dünya › Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti - Son Dakika Dünya
Kanarya Adaları'nda karaya çıkan göçmenlere plajda güneşlenenler yardım etti
6 saat önce
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.
20 kadar göçmen cuma günü küçük ve dayanıksız bir tekneyle Kanarya Adaları'ndaki Aguila plajına yanaştı. Zorlu yolculuğun ardından çoğu bitkin ve korkmuş halde göçmenlere acil durum ekipleri müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:58
Real Madrid, Alaves deplasmanında zorlanmasına rağmen kazandı Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı 7 bin 400 ton mühimmat güvenliği tehdit ediyor Londra'daki bıçaklı saldırının detayları belli oldu! Saldırgana müdahale eden kişinin cinayet işlediği açıklandı Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu