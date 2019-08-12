Son Dakika Haberleri: Kanarya Adaları'nda orman yangını: Bin hektar ormanlık alan kül oldu
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Kanarya Adaları'nda orman yangını: Bin hektar ormanlık alan kül oldu

16 dakika önce

İspanya'ya bağlı özerk bölge Kanarya Adaları'nda meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık alan alevlere teslim olurken bölgede yaşayan yerel halk güvenli bölgelere tahliye edildi.

İspanya'ya bağlı özerk bölge Kanarya Adaları'nda meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık alan alevlere teslim olurken bölgede yaşayan yerel halk güvenli bölgelere tahliye edildi.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:09 
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