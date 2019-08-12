Kanarya Adaları'nda orman yangını: Bin hektar ormanlık alan kül oldu
16 dakika önce
İspanya'ya bağlı özerk bölge Kanarya Adaları'nda meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık alan alevlere teslim olurken bölgede yaşayan yerel halk güvenli bölgelere tahliye edildi.
İspanya'ya bağlı özerk bölge Kanarya Adaları'nda meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık alan alevlere teslim olurken bölgede yaşayan yerel halk güvenli bölgelere tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:09
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