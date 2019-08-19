Son Dakika Haberleri: Kanarya Adaları'nda orman yangını hız kesmiyor; 8 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika Dünya Haber

Kanarya Adaları'nda orman yangını hız kesmiyor; 8 bin kişi tahliye edildi

58 dakika önce

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda kontrolden çıkan orman yangını nedeniyle bölgede yaşayan 8 bin kişi tahliye edildi. Kanarya Adaları bölgesel hükümeti yetkilileri endişeli. Halk aynı sebepten dolayı bu ay ikinci defa evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kanarya Adaları'nda orman yangını hız kesmiyor; 8 bin kişi tahliye edildi, System.String[]
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda kontrolden çıkan orman yangını nedeniyle bölgede yaşayan 8 bin kişi tahliye edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 3 bin 400 hektar ormanlık alan kül oldu.

Kanarya Adaları'nda cumartesi günü başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede yayılmaya devam ediyor. Kanarya Adaları bölgesel hükümeti yetkilileri hızla yayılan yangın nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı. Halk aynı sebepten dolayı bu ay ikinci defa evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangınla mücadele çalışmalarında 700 itfaiyeci ve 14 yangın söndürme uçağı kullanılıyor. Yetkililer, yangını ancak birkaç gün içerisinde kontrol altına almanın mümkün olabileceğini belirtiyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kanarya Adaları, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi
Boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam hayatını kaybetti Efsane oyuncu Ronaldo'nun göbekli hali olay oldu! Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanarya Adaları'nda orman yangını hız kesmiyor; 8 bin kişi tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]