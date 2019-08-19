Son Dakika Haberleri: Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi
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Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi

37 dakika önce

İspanya'ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi çıkan yangın hala söndürülebilmiş değil. Yangında 4 bin hektarlık alan kül olurken; 8 bin kişi de tahliye edildi.

Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi, System.String[]
İspanya'ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi çıkan yangın hala söndürülebilmiş değil. Yangında 4 bin hektarlık alan kül olurken; 8 bin kişi de tahliye edildi.


Kanarya Adaları Özerk Topluluğu'na bağlı Büyük Kanarya'da cumartesinden bu yana devam eden yangın nedeniyle 8 bin kişi tahliye edildi ve 4 bin hektarlık alan da kül oldu. Yangına, çok sayıda helikopter ve uçakla havadan müdahale edildiği ve 700 kişilik bir ekibin de karadan müdahale ettiği belirtildi.


Kanarya Adaları Devlet Başkanı Ángel Víctor Torres'l, gazetede yangına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığını, durumun 3 gün daha devam edebileceğini söyledi.
Görüntü Dökümü
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- İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Yangından görüntüler
-Yükselen alevler
-Yangının gece çekilen görüntüsü


Kanarya Adaları, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
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