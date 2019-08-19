Son Dakika Haberleri: Kanarya Adaları'nda roman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılıyor
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Kanarya Adaları'nda roman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılıyor

1 saat önce

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda çıkan orman yangını nedeniyle 8 bin kişi tahliye edildi; şu ana kadar toplam 3 bin 400 hektar ormanlık alan kül oldu.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda çıkan orman yangını nedeniyle 8 bin kişi tahliye edildi; şu ana kadar toplam 3 bin 400 hektar ormanlık alan kül oldu.
Kanarya Adaları, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:09 
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Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi
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