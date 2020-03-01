Kanarya Adaları'ndaki otelde 1 virüs vakası daha - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'ndaki otelde 1 virüs vakası daha - Son Dakika

Kanarya Adaları'ndaki otelde 1 virüs vakası daha

6 saat önce

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de daha önce karantinaya alınan otelde 1 kişide daha korona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Kanarya Adaları'ndaki otelde 1 virüs vakası daha, System.String[]

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de daha önce karantinaya alınan otelde 1 kişide daha korona virüsü tespit edildiği açıklandı.

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, daha önce 4 korona virüsü vakası tespit edilen ve karantina altına alınan H10 Costa Adeje Palace adlı otelde 1 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı teşhis edilen hastanın İtalyan vatandaşı olduğu belirtilirken, 24 Şubat'tan bu yana oteldeki odasında izole edildiği ve hastaneye kaldırılacağı ifade edildi.

Otelde, 14 günlük karantina süresinin tamamlanmasını bekleyen 700'den fazla turistin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Kanarya Adaları'ndaki toplam vaka sayısının Tenerife'de 5 ve La Gomera'da 1 olmak üzere toplamda 6 olduğu aktarıldı.

(İHA)

Kanarya Adaları, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
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