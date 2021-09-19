Üye Girişi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi - Son Dakika

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

19.09.2021 23:47

- Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor İspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki La Palma'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ederken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler Genel...

- Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor

İspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

MADRİD - İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki La Palma'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ederken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası olan La Palma'da yanardağ faaliyete geçti. La Palma'nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında 15.12'de patlayan yanardağ lav püskürtmeye devam ederken, yedi ayrı noktadan kızgın lavların püskürdüğü bildirildi. Lavların ilerlemesi sebebiyle La Palma'da "kırmızı alarm" verildiği aktarıldı.

Yaklaşık 5 bin kişi tahliye emri verildi

Lavların ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaması üzerine La Palma yetkilileri, El Paso, Tazacorte ve Los Llanos de Aridane köylerindeki yaklaşık 5 bin kişi için zorunlu tahliye emri çıkardı. Tahliye işlemine yardımcı olmak üzere bölgede askerler görevlendirildi.

Yerel yetkililer, vatandaşları lavlara hiç bir şekilde yaklaşmamaları konusunda uyarırken, volkanik kül görülmesi durumunda evde kalarak korunmalarını ve cep telefonu kullanımını minimum seviyede tutmalarını istendi.

Sanchez BM Genel Kuruluna yapacağı ziyareti iptal etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan afet dolayısıyla ABD'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti ertelediğini duyurarak, La Palma adasına doğru yola çıktığını bildirdi.

İspanyol Coğrafya Enstitüsü'nde Volkanoloji Doktoru Stavros Meletlidis yaptığı açıklamada, patlamanın ne kadar daha süreceğinden emin olamadıklarını ancak dağın yamacındaki çatlaklardan akan lavları her gün ölçerek bu durumu çözebileceklerini bildirdi.

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak belediye birkaç yolun çöktüğünü belirtti.

Adadaki havaalanının işletmecisi Aena, Kanarya Adaları'na yapılan her yöndeki uçuşların devam ettiğini bildirdi.

Son volkanik patlama 1971'de yaşanmıştı

La Palma'da kaydedilen en eski volkanik patlamanın 1430 yılında gerçekleşirken, 1971'deki son volkanik patlamada ise lav akıntılarının yakınında fotoğraf çeken 1 kişi hayatını kaybetmiş, bölgede maddi hasar ise meydana gelmemişti.

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Birleşmiş Milletler, Kanarya Adaları, Atlas Okyanusu, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun 23:46 Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı 23:30 Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı 23:05 "Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım
Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor 22:31 Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı 22:12 Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 21:40 Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor
Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu 21:13 Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı 19:49 Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Son Dakika Haberleri
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:23 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi
18:22 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti
18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
18:19 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı         
00:05
PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor         
23:40
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
İrem Derici'den aşk dedikodularını kuvvetlendiren imalı paylaşım: 3 harfli misafir İrem Derici'den aşk dedikodularını kuvvetlendiren imalı paylaşım: 3 harfli misafir         
22:53
İTÜ, öğrencisini taciz ettiğini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'e soruşturma açtı İTÜ, öğrencisini taciz ettiğini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'e soruşturma açtı         
22:26
İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı         
21:43
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak         
20:46
130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı         
19:23
Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
18:49
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı         
15:55
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 00:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement