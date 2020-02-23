Kanarya Adaları'nı kum fırtınası vurdu - Son Dakika
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Kanarya Adaları'nı kum fırtınası vurdu

6 saat önce

İspanya'nın tatil bölgelerinden olan Kanarya Adaları'nda kum fırtınası etkili olurken, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Kanarya Adaları'nı kum fırtınası vurdu, System.String[]

İspanya'nın tatil bölgelerinden olan Kanarya Adaları'nda kum fırtınası etkili olurken, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan tatil merkezi Gran Canaria, Kuzey Afrika'dan gelen kum fırtınası etkisi altına girdi. Bölgeye ve bölgeden yapılacak çok sayıda uçuş iptal edildi. Metoroloji, rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığını ve olumsuz hava şartlarının yarına kadar devam edeceğini bildirdi. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü kum fırtınasında, tatil merkezi olan Gran Canaria'da halk evlerine kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Turuncuya dönen havadan detay görüntüler


Kanarya Adaları, Kuzey Afrika, Gran Canaria, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:18 Kaynak: DHA
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