Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek

Demet Akalın, radyoda dinlediği haber sonrası bu paylaşımı yaptı: Ne yapacağız?

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

Kanarya, Monaco ile Onyekuru için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki ekibin 4 milyon euro civarında bir bedele el sıkıştığı belirtildi. Bu paranın iki taksik halinde ödenmesi bekleniyor. Monaco cephesi ikna edildi. Ancak Onyekuru ile yapılan görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY'I İSTİYORDU

Geçen sezon yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı ekipte kalacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin 2-3 gün içinde gerçekleşme ihtimali bir hayli kuvvetli görülüyor.