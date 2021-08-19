Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe , Ülker Stadı 'nda HJK Helsinki 'yle karşılaşıyor. Sahasında avantajlı bir skor almak isteyen sarı-lacivertliler, Finlandiya ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Son Dakika › Spor › Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor

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