Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda HJK Helsinki'yle karşılaşıyor. Sahasında avantajlı bir skor almak isteyen sarı-lacivertliler, Finlandiya ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yanı sıra Pelkas da bu maçta oynayamayacak. UEFA kadrosuna yazılmayan Mbwana Samatta da mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti, Kim Min-Jae, Steven Caulker ve Nabil Dirar UEFA'ye verilen 23 kişilik kadroda yer almadı.
Fenerbahçe: Altay,Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci.
HJK Helsinki: Tannander; Tenho, Moren, O'Shaughnessy; Saksela, Sparv, Jair, Murillo; Olusanya, Ro. Riski, Browne
Son Dakika › Spor › Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor