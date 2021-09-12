Kanarya, Kadıköy'de yara aldı! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı
12.09.2021 18:58
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde ilk puan kaybını yaşarken 2. sıraya yerleşti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Ülker Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona ererken Sivasspor'a karşı Kadıköy'de 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
ALTAY'IN HATASI PAHALIYA PATLADI
Karşılaşmaya oldukça coşkulu başlayan Fenerbahçe'de 23. dakikada Osayi Samuel takımını öne geçiren golü attı. 45. dakikada Altay pas hatası yaptığı pozisyonda penaltıya sebebiyet verdi ve Pedro Henrique beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
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