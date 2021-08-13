Dimitris Pelkas, ligin ilk bölümünü kaçırıyor. Antrenmanda omzu çıkan futbolcuya ilk müdahaleyi kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu yapmıştı. Yunan yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını taraftarlara duyurdu.
Pelkas yaptığı paylaşımda ,"Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim" notunu düştü.
Son Dakika › Spor › Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor