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Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak

13.08.2021 15:08

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Pelkas, "Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum" dedi.

Dimitris Pelkas, ligin ilk bölümünü kaçırıyor. Antrenmanda omzu çıkan futbolcuya ilk müdahaleyi kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu yapmıştı. Yunan yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını taraftarlara duyurdu.

Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Pelkas yaptığı paylaşımda ,"Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim" notunu düştü.

Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Yunan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


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