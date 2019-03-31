Kanarya Sesleri Arasında Ders Çalışarak Motivasyonları Artıyor

ZONGULDAK İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kurum girişindeki sergi salonunu çok amaçlı okuma salonuna çevirerek öğrencilerin kullanımına açtı. Öğrencilerin ilgisini çekmek ve motivasyonlarını artırmak için kanarya kuşları ve akvaryumlar konulan salon, günde 300 öğrenciye hizmet vermeye başladı. Atatürk Kültür Merkezi
'nde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bina girişindeki sergi salonu çok amaçlı okuma salonu olarak değiştirdi. Salona iki akvaryum, doğal bitkilerden yapılmış resimler ve 6 kanarya kuşu konuldu. Kurum personeli tarafından gönüllü olarak hazırlanan salonda öğrencilere ücretsiz çay hizmeti de verilmeye başlandı. 3 ay önce açılan salona, kısa sürede talep patlaması yaşandı. Günde 300 öğrenciye hizmet veren salona gösterilen talep, kurum personelini mutlu etti. Personel, çay, kuş ve akvaryumların bakımları gibi giderleri gönüllü olarak aralarında para toplayarak karşılamaya başladı.
'OLUMLU TEPKİLER ALDIK' Zonguldak
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hayrettin Şahin
, çocuklara ders çalışmaları için en güzel ortamı hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Kuş ve balıkların insanda konsantrasyonu artırdığının bilindiğini ifade eden Şahin, şöyle dedi:
"Biz çocuklara bu ortamı hazırlarken, öncelikle bağımlılıkla mücadele kapsamında valiliğin yaptığı projelere destek olmak istedik. Çocuklarımız buraya gelsinler, severek derslerini çalışsınlar ve başka yere gitmek istemesinler diye düşündük. Kötü alışkanlıklardan onları korumak istedik. Burada 6 kanarya kuşumuz var. Onlara yaşabilecekleri güzel bir ortam oluşturduk. Akvaryumlar aldık. Çocuklar salonu çok sevdi. Çok yoğun talep var. Severek ders çalışıyorlar. Çaylarını da ücretsiz veriyoruz. Şu ana kadar olumsuz hiçbir tepki almadık. Bütün tepkiler olumlu yönde. Gelip gören yetkililer, kurumlarına okullarına bu tür salonlar hazırlayacaklarını söylüyorlar. Buda
bizi mutlu ediyor" dedi.
ÖĞRENCİLER MUTLU
Üniversite sınavına hazırlanan Melisa Akgül de salonun sakin ve ders çalışmak için elverişli olduğunu anlatarak, "Ders çıkışı arkadaşlarımızla gelmeye çalışıyoruz. Güzel bir çalışma ortamı var burada. Kuşlar rahatsız etmiyor. Yer bulamadığımız zamanlar oluyor, o yüzden erken geliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına hazırlandığını anlatan Özay Baş da salona her yaştan insanın gelerek ders çalıştığını ve memnun olduklarını söyledi.
- Zonguldak