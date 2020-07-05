Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor - Son Dakika

Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor

- Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Güler: "Yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz" Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Mehmet Güler, pandemiden dolayı kanarya satışlarının durduğunu ifade ederek, şehirde yarışma yapmak için...

- Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor

İlk tehlike Trabzon'dan geldi! Top az farkla dışarı çıktı
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı

Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Güler:

"Yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz"

KONYA - Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Mehmet Güler, pandemiden dolayı kanarya satışlarının durduğunu ifade ederek, şehirde yarışma yapmak için salon bulamadıklarını belirtti.

Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Mehmet Güler, Türkiye'de ve yurt dışında yarışmalara katıldıklarını söyledi. Pandemi sürecinde kanarya yarışmalarının iptal olabileceğini ifade eden Başkan Mehmet Güler, "Ondan dolayı kanarya yetiştiricileri bayağı bir muzdarip. Bundan sonra yarışma olursa iyi olur. Yarışmalar 9. ay ile 1. ay arasında olur. Eğer bu süreç içerisinde pandemi biterse yarışmalar illa ki düzenlenecek. Bunlar Türkiye'de beş ilimizde düzenlenecek. Ondan sonra İspanya'da dünya yarışması olacak ve biz de Türkiye olarak oraya katılacağız" dedi.

"Yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz"

Norveç, Gres, Parizyen ve Age ırkı kanarya beslediklerini anlatan Başkan Mehmet Güler, "Bunların beslenmesi biraz zahmetli ama biz yetiştirerek Konyamızı her yerde temsil ediyoruz. Geçen yıl Portekiz'de Gres dalında dünya ikinciliğimiz var. 42 bin kuşun içerisinde 2. olduk. Konya'da yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz. Kuş camiasına kötü gözle bakılıyor. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yani gençlerin internet kafelerde ya da kahvehanelerde olması değil de bize gelsinler, biz dernek olarak her türlü yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.

Genelde damızlık kuşların fazlasını Arap ülkesine gönderdiklerini kaydeden Güler, pandemiden dolayı gelen olmadığı için 200 civarında kuşun ellerinde kaldığını sözlerine ekledi.

Mehmet Güler, Türkiye, Konya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 08:12 Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
İlk tehlike Trabzon'dan geldi! Top az farkla dışarı çıktı
20:10
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
20:08
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 21:08:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]