Kanarya üstünlüğü koruyamadı! Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde açılışı Eintracht Frankfurt maçıyla yaptı. Temsilcimiz özellikle ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK

Karşılaşmaya müthiş başlayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt kalesini adeta ablukaya aldı. Bu baskının sonucu olarak 10. dakikada Mesut Özil, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise hızlı Frankfurt atağında Lammers maça eşitliği getiren golü getirdi. Fenerbahçe'de 90+2. dakikada Pelkas'ın penaltı vuruşunu kaleci kurtardı ancak pozisyonun devamında Berisha golü kaydetti. Fakat bu gol VAR incelemesi sonucu Alman golcünün vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.