Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu - Son Dakika

Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu

14.10.2020 09:25
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu, System.String[]

Bursa'da amatör kuşçunun kafesindeki mantar hastalığı, bir haftada 80 kuşu telef etti.

Bursa'da amatör kuşçunun kafesindeki mantar hastalığı, bir haftada 80 kuşu telef etti.

Bursa'da amatör olarak kuşlarla ilgilenen Mahmut Gençbayraktar'ın bir haftada başta kanarya olmak üzere 80 kuşu telef oldu. Kuşların telef olmasının sebebinin mantar hastalığı olduğunu ve birçok veterinere gitmesine rağmen kullandıkları ilaçların fayda etmediğini belirten Gençbayraktar, kafeslerindeki diğer kuşların da hasta olduğunu ve kısa zaman sonra onların da ölmesinden endişe ettiğini söyledi.

Bütün kuşlarını kaybetmekten korkan Mahmut Gençbayraktar, "10 yıldır kuş besliyorum. Yaklaşık bir hafta önce başta kanarya olmak üzere kuşlarımıza mantar hastalığı geldi. Veterinerlere göstermemize ve birçok ilaç kullanmamıza rağmen bir çare bulamadık. Diğer kuşlarımın da ölmesinden endişe ediyorum. Bu durum daha önce başıma gelmemişti. Hastalık önce kuşun gözlerinde başlıyor ve bütün vücudunu sardıktan sonra hayvanlar 3-5 gün içinde ölüyor. Veterinerlerden aldığımız bilgiye göre 3 gün içinde kurtulan hayvan kurtuluyormuş, ama ben buna rastlamadım. Bu işi hobi olarak yapıyorum, maddi kaybım çok fazla oldu" dedi.

Gençbayraktar, bu hastalığın diğer kuşçu arkadaşlarında da görüldüğünü sözlerine ekledi. - BURSA

Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu
Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu

Mantar, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanaryalarına hastalık geldi, 80 kuşu telef oldu - Son Dakika

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